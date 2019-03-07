Premier Lig'in 30. haftasında dev bir mücadeleye sahne olacak. 57 puanla 5. sırada bulunan Arsenal, 58 puanla 4. sırada Manchester United'ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarak PSG'yi eleyen ve çeyrek finale yükselen Manchester United, çıkışını Arsenal'a karşı da sürdürmek istiyor. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın başında çıktığı ilk iki Arsenal deplasmanını kazanan ilk menajer olmak için sahaya çıkacak. Evinde oynadığı son sekiz Premier Lig maçını kazanan Arsenal'da ise hedef United'ı eli boş göndermek 4. sıraya yerleşmek.

Arsenal - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10 Mart pazar günü Emirates'te oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Dev maç S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Zorlu maç öncesi Manchester United'da sakat oyuncuların fazla olması dikkat çekiyor. İngiliz devinde Antonio Valencia, Matteo Darmian, Juan Mata, Ander Herrera, Jesse Lingard, Alexis Sanchez, Nemanja Matic, ve Anthony Martial'in sakatlık nedeniyle Arsenal maçını kaçırması bekleniyor.

Lider Manchester City'nin 14 puan gerisinde bulunan Arsenal, iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Topladığı 57 puanın 38'ini Emirates'te taraftarı önünde toplayan Arsenal, Manchester City'nin ardından evinde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda. Geçen hafta Tottenham karşısında galibiyeti son anda kaçıran Arsenal, taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle başmbaşka bir görüntü çizen ve 12 maçta 10 galibiyet alan Manchester United, Arsenal'i de mağlup ederek Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından lig de gülmek istiyor.