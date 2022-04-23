Arsenal - Manchester United maç sonucu: 3-1

İngiltere Premier Lig'de 34. haftanın açılış maçında Arsenal, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Tavares, 32. dakikada penaltıdan Saka ve 70. dakikada Granit Xhaka kaydetti. United'ın tek golü ise Portekizli dünyece ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'dan 34. dakikada geldi.

Bu sonuçla Arsenal puanını 60'a çıkartarak kendisini Şampiyonlar Ligi potasına sokmayı başardı. Manchester United ise 54 puanda kalarak ligdeki hedefini riske atmış durumda.

34. dakikada Ronaldo'nun attığı gol ise tarihe geçti. Bu golle yıldız futbolcu Premier Lig'deki 100. golünü atmayı başardı. Ronaldo golden sonra sevincini duygusal bir şekilde yaşadı. 37'lik yıldız, Premier Lig'deki 100. golünü, önceki günlerde kaybettiğini açıkladığı oğluna armağan etti.











