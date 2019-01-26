Arsenal-Manchester United maç sonucu: 1-3

İngiltere FA Cup 4. turunda Arsenal Emirates'de Manchester United'ı konuk etti. Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesi ile galibiyet serisine başlayan son 5 maçından kazanarak sahadan ayrılan ManU bu raundu da boş geçmedi ve sahadan 3-1'lik skor ayrıldı. Unai Emery'nin öğrencileri sahadan yenik ayrılarak FA Cup'a veda etmek zorunda kaldılar.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Alexis Sanchez, 33'te Jesse Lingard ve 82. dakikada Anthony Marital kaydetti. Arsenal'in tek golü ise 43. dakikada Pierre Aubameyang'dan geldi. Bu gol ev sahibine yeterli olmadı.



