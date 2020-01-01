Arsenal - Manchester United canlı izle (S Sport canlı yayın)

Yeni yılın ilk günü Premier Lig'de dev bir maç oynanıyor. Heyecan dolu derbi mücadelesinde Arsenal ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Bu sezon gösterdiği kötü performansla alt sıralara kadar gerileyen Arsenal, taraftarı önünde 3 puana uzanıp, bir nebze de olsa nefes almak istiyor. Eski futbolcusu Fredrik Ljunberg’den sonra yine eski oyuncusu Mikel Arteta’yı göreve getiren Londra ekibi yeni hocası yönetiminde çıktığı iki maçta bir beraberlik bir de mağlubiyet aldı. Neredeyse 1 yıldır üst üste 3 maçını kazanamayan Kırmızı Şeytanlar Arsenal’i yendiği takdirde bu istatistiğe yeniden ulaşacak.

Dev maç öncesi konuk ekibi Manchester United, topladığı 31 puanla 5. sırada bulunuyor. Zor günler geçiren Arsenal ise 24 puanla 13. sırada yer alıyor. Emirates'te oynanan karşılaşmada Chris Kavanagh düdük çalıyor. S Sport'tan ekranlara gelen 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Arsenal - Manchester United ilk 11'ler:

Arsenal: Leno, Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Kolasinac, Xhaka, Torreira, Pepe, Mesut Özil, Aubameyang, Lacazette.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, Matic, James, Lingard, Rashford, Martial

Arsenal'de sakatlıklar can sıkıyor

Son olarak evinde Chelsea’ye 2-1 kaybeden Topçular son 10 dakikada yediği iki golle adeta yıkıldı. Son 12 maçında sadece 1 kez kazanabilen Arsenal’de Arteta’nın ilk amacı oyuncuların kaybolan özgüvenini geri getirmek. Tüm aksiliklere bir de sakatlık sorunu eklendi. Ev sahibinde Sokratis, Kolasinac, Tierney, Xhaka, Martinelli, Bellerin ve Ceballos forma giyemeyiyor.

Manchester United 9 maçlık bir seriyle giriyor

Manchester United 2020’ye bu maçla başlayıp Liverpool ve Chelsea ile devam edecek ve Manchester City derbisiyle son bulacak 9 maçlık bir seriyle giriyor. Bu fikstürde alınacak sonuçlar sadece takımın değil Solskjaer’in de geleceğinde belirleyici olacak. Konuk ekipte McTominay ve Pogba forma giyemeyen isimler.