Yeni yılın ilk günü Arsenal – Manchester United karşılaşmasıyla son buluyor. Heyecan dolu derbi mücadelesine her zaman olduğu gibi Misli.com’da canlı bahis yapabileceksiniz. Üstelik canlı bahis kaybınızda %10’a varan iade sadece Misli.com’da.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇINA BAHİS YAPMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELİ TIKLAYIN

Bu sezon gösterdiği kötü performansla alt sıralara kadar gerileyen Arsenal’e Mikel Arteta da çare olamadı. Eski futbolcusu Ljunberg’den sonra yine eski oyuncusu Arteta’yı göreve getiren Londra ekibi yeni hocası yönetiminde çıktığı iki maçta bir beraberlik bir de mağlubiyet aldı. Son olarak evinde Chelsea’ye 2-1 kaybeden Topçular son 10 dakikada yediği iki golle adeta yıkıldı. Son 12 maçında sadece 1 kez kazanabilen Arsenal’de Arteta’nın ilk amacı oyuncuların kaybolan özgüvenini geri getirmek. Tüm aksiliklere bir de sakatlık sorunu eklendi. Ev sahibinde Sokratis, Kolasinac, Tierney, Xhaka, Martinelli, Bellerin ve Ceballos forma giyemeyecek.

Manchester United ise Arsenal’den daha iyi durumda bulunsa da onlar da geçmiş yılların oldukça gerisinde. Neredeyse 1 yıldır üst üste 3 maçını kazanamayan Kırmızı Şeytanlar Arsenal’i yendiği takdirde bu istatistiğe yeniden ulaşacak. Manchester United 2020’ye bu maçla başlayıp Liverpool ve Chelsea ile devam edecek ve Manchester City derbisiyle son bulacak 9 maçlık bir seriyle giriyor. Bu fikstürde alınacak sonuçlar sadece takımın değil Solskjaer’in de geleceğinde belirleyici olacak. Konuk ekipte McTominay ve Pogba forma giyemeyecek isimler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Arsenal evinde 6 maçtır kazanamıyor.

- Arsenal ligde Manchester United ile oynadığı son 22 maçın sadece 4’ünde galip gelebildi.

- Manchester United Premier Lig’deki sonra 15 deplasman maçının 14’ünde gol yedi.

- İki ekip arasındaki son 6 maçın 5’inde karşılıklı gol oldu.

- Arsenal ligdeki çıktığı son 12 maçta 1 kez kazanabildi.

- Manchester United’ın ligdeki 20 maçının 18’inde ilk yarı gol oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis yapılabilecek ve aynı zamanda tek maç olarak oynanabilecek derbi mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin tercihleri birbirine oldukça yakın. Üyelerin %20’si maçta karşılıklı gol olacağını düşünürken %19’u ise Manchester United’ın kazanacağı görüşünde. %13’lük kesim de mücadelenin 2.5 gol üstünde bir skorla tamamlanacağı tercihinde bulunmuş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY GOLLERDEN YANA

Arsenal'da Arteta'nın geldiği şu anda pek hissedilmiyor. Son Chelsea yenilgisi onlar için biraz trajik oldu. Çünkü maçın büyük bölümünü galibiyetle götürmelerine rağmen son 10 dakikada yedikleri iki golle mağlubiyet yaşadılar. Manchester United ise çıkışta ve son iki maçta 6 gol attılar. Günün en zevkli maçlarından biri olabilir. Goller ön planda.