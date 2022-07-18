İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Gabriel Jesus'u kadrosuna katmasının ardından Manchester City'nin bir başka yıldızının daha transferini bitiriyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Arsenal, 25 yaşındaki oyuncuyla prensipte dört yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varmasının ardından futbolcunun kulübü Manchester City ile de el sıkışmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre ise Londra ekibinin kasasından 30 milyon Sterlin bonservis bedeli çıkacak. Ayrıca Arsenal, 2 milyon Sterlin de bonuslar için ödeme yapacak.

Mikel Arteta ile çalıştı

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptığı dönemde Manchester City'de Zinchenko ile birlikte çalışmıştı.

Takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyerken 5 kez asist yapmayı başardı.



