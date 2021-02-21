12 maçlık galibiyet serisi yakalayan, rakiplerini sahadan silen ve 56 puanla liderlik koltuğunda oturan Pep Guardiola önderliğindeki Manchester City, Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal'e konuk olacak. En yakın takipçisi Manchester United ve Leicester City'ye 10 puan fark atan Manchester City, yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Mikel Arteta'nın Arsenal'i ise zorlu maçta sürpriz peşinde olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Manchester City, Raheem Sterling'in golüyle 1-0 önde tamamlamıştı.

Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Emirates Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak. Jonathan Moss'un yöneteceği ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Arsenal - Manchester City muhtemel 11'ler:

Arsenal: Leno, Bellerin, David Luiz, Gabriel, Tierney, Ceballos, Xhaka, Rowe, Odegaard, Saka, Aubameyang

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, İlkay, Foden, Silva, Sterling

Pep Guardiola'dan son dakika İlkay Gündoğan açıklaması

İlkay Gündoğan, dört gün önce Tottenham karşısında hafif bir kasık sakatlığı yaşadıktan sonra önlem olarak Çarşamba günkü Everton maçında oynamadı. Manchester City teknik direktörü Guardiola, 30 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'de oynayacakları Arsenal maçında oynayıp oynayamayacağının test edileceğini söyledi.

Guardiola'nın ekibi, en son 15 Aralık'ta West Brom'a karşı 1-1 berabere kalırken, beraberlik ile sonuçlanan bu maçtan sonra Premier Lig'de oynadıkları tüm maçlardan galip ayrıldı.

Manchester City, geçen sezon Liverpool'a karşı kaybettikleri şampiyonluğu bu sene kazanmak için başarılı mücadele verirken, Premier Lig'de en yakın rakibi 2. sıradaki Manchester United'a 10 puanlık bir üstünlük sağladı.