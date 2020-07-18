İngiltere'de bu hafta sonu, Federasyon Kupası heyecanı yaşanacak. Ada'nın 4 güçlü ekibi, finale çıkmak için karşı karşıya gelecek. Yarı finalin ilk maçında Arsenal ile Manchester City, kozlarını Wembley Stadı'nda paylaşacak. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Arsenal, kupayı müzesine götürerek taraftarlarına kendisini affettirmek istiyor. "Topçular", 13 kez bu kupayı kazandı ve bu kupayı müzesine en çok götüren takım oldu.

Arsenal - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wembley Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak bu dev mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

En son 2016-2017 sezonunda Federasyon Kupası'nı kaldıran Arsenal; Leeds United, Bournemouth, Portsmouth ve Sheffield United'ı eleyerek yarı finale yükseldi.

Manchester City ise kupanın son şampiyonu unvanıyla sahaya çıkacak. Bu sezon ligde şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Pep Guardiola'nın ekibi, Lig Kupası'nın ardından Federasyon Kupası'nı da kazanmak istiyor.

Müzesinde 6 Federasyon Kupası bulunan Manchester City; Port Vale, Fulham, Sheffield Wednesday ve Newcastle United'ı eleyerek yarı finalde Arsenal'in rakibi oldu.

İki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda Manchester City'nin büyük üstünlüğü göze çarpıyor. 3 yıldan daha uzun bir süredir Arsenal'e kaybetmeyen Manchester'ın mavileri, son 7 maçı kazandı. Ligde bu sezon oynanan iki mücadeleyi de City, 3-0 galip tamamladı.

Saat 21.45'te başlayacak Arsenal - Manchester City maçını, Jonathan Moss yönetecek. Bu dev karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Manchester United - Chelsea maçının heyecanı da TRT SPOR'da yaşanacak

Yarı finalin diğer ayağında ise Manchester United ile Chelsea kozlarını paylaşacak.

19 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de oynanacak dev karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.



