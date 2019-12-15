Arsenal - Manchester City maç sonucu: 0 - 3

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Arsenal'i yıldızı Kevin De Bruyne'nin damga vurduğu maçta 3-0 mağlup etti.

15 Aralık 2019, Pazar 22:27
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Arsenal - Manchester City maç sonucu: 0 - 3

İngiltere Premier Lig’de Manchester City, deplasmanda Arsenal’ı 3-0 yendi.

Premier Lig’in 17. haftasında Arsenal ile Manchester City, Emirates Stadı’nda karşılaştı.

Konuk takım, 2 ve 40. dakikalarda Kevin De Bruyne, 15. dakikada Raheem Sterling’in attığı gollerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla 3. sıradaki Manchester City, 35 puana yükseldi. Arsenal ise 22 puanla 9. sırada yer aldı.

Öte yandan günün diğer maçlarında Tottenham, deplasmanda Wolverhampton’ı 2-1 mağlup etti, Manchester United ise evinde Everton ile 1-1 berabere kaldı.

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