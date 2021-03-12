İngiliz devi Tottenham'da Arsenal derbisi öncesinde Harry Kane şoku yaşanıyor.

27 yaşındaki golcü futbolcu, Londra ekibinin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb ile karşılaştığı maçı tamamlayamadı. Tottenham'ın 2-0 kazandığı maçın iki golünü de atan Kane, 84. dakikada yaşanan pozisyonda dizinden sakatlandı. Yerini Carlos Vinicius'a bırakan golcü futbolcunun dizine saha kenarında buz tedavisi uygulandı.

Mourinho endişeli değil

Harry Kane'nin haftasonu Premier Lig'de oynanacak Arsenal derbisine yetişip yetişemeyeceği merak konusu. Ancak maçtan sonra açıklamalarda bulunan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncusunun sakatlığından endişeli değil. Mourinho konuyla ilgili, "Harry'nin büyük bir sakatlığı olduğuna inanmıyorum. Pazar günkü Arsenal maçı herkesin oynamak istediği bir maç ve küçük şeyler onu durduramaz. Bunun ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.