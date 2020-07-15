Premier Lig'in 9. sırasında yer alan Arsenal için hedef Avrupa Ligi'ne katılmak ancak son 3 maça girerken 6. sıradaki Wolves ile aralarında 5 puanlık bir fark bulunuyor. Lig sıralamasından yakalamak zor, Federasyon Kupası'nı kazanıp da hak kazanmak daha zor... Yarı finalde rakip Manchester City! TD Mikel Arteta'nın gözden çıkardığı Mesut Özil ve Matteo Guendouzi'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor. Eddie Nketia cezalı. Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Mari ve Gabriel Martinelli sakat.

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Manchester City'den 4 yedikten sonra kendine geldi ve önce Aston Villa'yı ardından da Brighton'ı geçmesini bildi. Ama son olarak, ligin orta sıralarındaki Burnley karşısında da 2 puan bıraktılar. Son 3 maça 93 puanla giriyorlar. Manchester City'nin 100 puanlık rekorunu kırmak için 3/3 yapmak zorundalar. Arsenal'den sonra sırasıyla Chelsea ve Newcastle United ile oynayacaklar. Joel Matip ve Jordan Henderson sezonu kapattı. James Milner ve Dejan Lovren'in durumları maç saati netlik kazanacak. Son maç yedekten giren Naby Keita ve Trent Alexander-Arnold'un ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Arsenal ligdeki son 7 iç saha maçını kaybetmedi. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

- Premier Lig şampiyonu Liverpool, bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 13 maçta sadece 1 kez puan kaybetmişti. Son 4 deplasmanda ise yalnızca 1 kez kazanabildi.

- İki takım arasındaki son 5 maçta "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 28 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR" oldu! %22'lik kesim taraf bahsi yerine iki takımın da gol atmasını beklemeyi mantıklı bulmuş... %20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Liverpool’un iç saha galibiyet serisinin bozulması hem galibiyet rekoru hem de 100 puanla ligi bitirme yolunda beklenmedik gelişme oldu. İlk 45’te dahi Burnley önünde maçı koparabilirlerdi ama kaleci Pope yine çok iyiydi. Arsenal, iyi oynadığı maçlarda skandal bireysel hatalarla maçı kaybetmeyi başarıyor. Tottenham maçında da ilk 20 dakikadaki baskıyı atlattıktan sonra oyuna dengeyi getirdiler. Lacazette’in şık golüyle öne de geçtiler ama Kolasinac’ın geriye doğru son derece kötü ve riskli pasında Luiz topa hakim olamayınca maçın seyri değişti. 2-1 kaybettiler ve Arteta kenarda çok sinirliydi. İki üzgün takım dev maçta karşılaşacak. 2.5 Gol Üst ve 3.5 Kart Üst seçimlerim. Canlı maç sırasında da korner alternatiflerini dikkate alınız.