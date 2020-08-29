Ada’da sezonun ilk kupası için iki dev takım kozlarını paylaşacak. FA Cup finalinde Chelsea’yi deviren Arsenal, 30 yıllık aranın ardından İngiltere Premier Lig’de mutlu sona ulaşan Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İki takım da sezon öncesine iyi bir giriş yapmak hem de kendini test etmek için harika bir fırsata sahip olacak. Zorlu maç öncesinde Merseyside ekibinin hocası Jurgen Kloop yaptığı açıklamada, “Sezonun ilk maçı öncesinde kendimizi görme fırsatına sahip olacağız. Bu yüzden mümkün olduğunca iyi oynamalıyız” dedi.

Arsenal - Liverpool maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wembley'de oynanacak dev maç TSİ 18.30'da başlayacak. Andre Marriner'ın düdük çalacağı finalin beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor. Detaylar belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

Arsenal - Liverpool muhtemel 11'ler:

Arsenal: Leno, Saliba, David Luiz, Tierney, Soares, Xhaka, Torreia, Niles, Nelson, Nketiah, Aubameyang

Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Salah, Mane, Firmino

‘Yeniden zirveye çıkabiliriz’

Arsenal’in hocası Mikel Arteta ise şunları söyledi: “Oyuncuların tatilden nasıl geldiklerini görmeliyim. Şu ana kadar geldiğimiz noktadan bir hayli memnunum. Bu mücadele oyuncularımın cesaretlenmesini sağlayacak. Gelecekte kulübü yeniden zirveye çıkarabileceğimize inancım tam.”