Arsenal - Liverpool maç sonucu: 1 - 1 (4-5 penaltı)

Ada’da sezonun ilk kupası için iki dev takım kozlarını paylaştı. FA Cup finalinde Chelsea’yi deviren Arsenal, 30 yıllık aranın ardından İngiltere Premier Lig’de mutlu sona ulaşan Liverpool'u da geçmeyi başardı.

Maça golle başlayan Arsenal, Aubameyang ile öne geçti. İkinci yarıda Liverpool, Minamino ile durumu 1-1'e getirdi ve 90 dakika eşitlikle sona erdi. Uzatmalar olmadan doğrudan seri penaltı vuruşlarına giden mücadelede 5-4 üstünlük kuran Arsenal, Community Shield'i kazanmayı başardı

Sezonu Beşiktaş ile tamamlayan Mohamed Elneny, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken kupayı kazanan Arsenal takımında önemli katkı sağladı





Maçtan dakikalar

GOL İPTAL! 8.dakikada Liverpool, Van Dijk ile golü buldu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal oldu

GOL! 12.dakikada Arsenal, Aubameyang'ın güzel golüyle 1-0 öne geçti

İlk yarıyı Arsenal 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı, iki teknik adam da devre arasında değişikliğe gitmedi

GOL! 73.dakikada Liverpool, Minamino ile durumu 1-1 yaptı

Mücadelenin normal süresi 1-1 bitti ve seri penaltı vuruşları sonucu Community Shield sahibi belli oldu





Liverpool'da penaltı vuruşlarını Salah, Fabinho, Minamino, Jones gole çevirirken Brewster kaçıran isim oldu. (4)

Arsenal'da ise penaltı vuruşlarını Nelson, Maitland-Niles, Soares, David Luiz, Aubameyang gole çevirdi. (5)