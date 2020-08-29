Arsenal - Liverpool maç sonucu: 1 - 1 (4-5 penaltı)
İngiltere’de sezonun ilk kupası bugün sahibini buldu. Geçen sezon FA Cup’ta mutlu sona ulaşan Arsenal, Premier Lig'de tarihi bir şampiyonluğa imza atan Liverpool'u normal süresi 1-1 biten maç sonunda seri penaltılar sonucu 5-4 ile geçip Community Shield'i almayı başardı
Ada’da sezonun ilk kupası için iki dev takım kozlarını paylaştı. FA Cup finalinde Chelsea’yi deviren Arsenal, 30 yıllık aranın ardından İngiltere Premier Lig’de mutlu sona ulaşan Liverpool'u da geçmeyi başardı.
Maça golle başlayan Arsenal, Aubameyang ile öne geçti. İkinci yarıda Liverpool, Minamino ile durumu 1-1'e getirdi ve 90 dakika eşitlikle sona erdi. Uzatmalar olmadan doğrudan seri penaltı vuruşlarına giden mücadelede 5-4 üstünlük kuran Arsenal, Community Shield'i kazanmayı başardı
Sezonu Beşiktaş ile tamamlayan Mohamed Elneny, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken kupayı kazanan Arsenal takımında önemli katkı sağladı
Maçtan dakikalar
GOL İPTAL! 8.dakikada Liverpool, Van Dijk ile golü buldu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal oldu
GOL! 12.dakikada Arsenal, Aubameyang'ın güzel golüyle 1-0 öne geçti
İlk yarıyı Arsenal 1-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı, iki teknik adam da devre arasında değişikliğe gitmedi
GOL! 73.dakikada Liverpool, Minamino ile durumu 1-1 yaptı
Mücadelenin normal süresi 1-1 bitti ve seri penaltı vuruşları sonucu Community Shield sahibi belli oldu
Liverpool'da penaltı vuruşlarını Salah, Fabinho, Minamino, Jones gole çevirirken Brewster kaçıran isim oldu. (4)
Arsenal'da ise penaltı vuruşlarını Nelson, Maitland-Niles, Soares, David Luiz, Aubameyang gole çevirdi. (5)