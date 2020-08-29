Arsenal - Liverpool (CANLI)

Ada’da sezonun ilk kupası için iki dev takım kozlarını paylaşıyor. FA Cup finalinde Chelsea’yi deviren Arsenal, 30 yıllık aranın ardından İngiltere Premier Lig’de mutlu sona ulaşan Liverpool ile karşı karşıya geliyor. İki takım da sezon öncesine iyi bir giriş yapmak hem de kendini test etmek için harika bir fırsata sahip olacak. Zorlu maç öncesinde Jurgen Klopp yaptığı açıklamada, “Sezonun ilk maçı öncesinde kendimizi görme fırsatına sahip olacağız. Bu yüzden mümkün olduğunca iyi oynamalıyız” dedi.

Arsenal’in hocası Mikel Arteta ise şunları söyledi: “Oyuncuların tatilden nasıl geldiklerini görmeliyim. Şu ana kadar geldiğimiz noktadan bir hayli memnunum. Bu mücadele oyuncularımın cesaretlenmesini sağlayacak. Gelecekte kulübü yeniden zirveye çıkarabileceğimize inancım tam.”

Arsenal - Liverpool İlk 11'leri belli oldu!

Arsenal: Martinez; Bellerin, Holding, David Luiz, Tierney; Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka; Nketiah, Aubameyang

Liverpool: Alisson; Williams, Van Dijk, Gomez, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Milner; Salah, Mane, Firmino

Arsenal takımında geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Elneny ilk 11'de sahada





MAÇ BAŞLADI

GOL İPTAL! 8.dakikada Liverpool, Van Dijk ile golü buldu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal oldu

GOL! 12.dakikada Arsenal, Aubameyang'ın güzel golüyle 1-0 öne geçti

İlk yarıyı Arsenal 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı, iki teknik adam da devre arasında değişikliğe gitmedi











