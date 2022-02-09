Arsenal kötü rekorun eşiğinde

Bukayo Saka'nın yeni yılın ilk maçında Manchester City'ye karşı attığı açılış golü, Arsenal'in 2022'de gol atmayı başardığı tek gol oldu.

Mikel Arteta daha sonra FA Cup'ta Nottingham Forest'e, İngiltere Lig kupası yarı final maçında iki kez karşılaştığı Liverpool'a ve son lig mücadelesinde Burnley'e karşı skor üretemedi.

George Graham yönetiminde Arsenal, 1990'da Queens Park Rangers, Nottingham Forest, Sheffield ve Charlton Athletic'e gol atamadı.

Arsenal yarın Wolverhampton mücadelesinde gol atamaması durumunda, 1989-90 sezonundan bu yana ilk kez arka arkaya beş maçı skor üretemeden kapatmış olacak.