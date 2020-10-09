Arsenal ile Mesut Özil arasında fesih görüşmeleri başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Almanya Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'i gözden çıkarmış durumda. Daily Mail'e göre Londra ekibi, Mesut Özil'in sözleşmesini feshetmek adına yeniden görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Arsenal, haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut Özil ile yollarını ayırmak istese de son iki haftada yapılan görüşmelerden istenen sonuç çıkmadı. 31 yaşındaki yıldızın, sözleşmesinden geri kalan 13 milyon Pound'luk tutarın neredeyse tamamını istediği belirtiliyor.

Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Mesut Özil, Mart ayından bu yana Mikel Arteta tarafından da görevlendirilmiyor. Yıldız oyuncunun ismi Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Fenerbahçe ile de geçmekteydi.