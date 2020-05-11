Arsenal ile Inter arasında Jonathan David yarışı

Önümüzdeki sezon Mikel Arteta yönetiminde güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Arsenal, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürürken Gent forması giyen Jonathan David'i de listesine eklemişti.

Calciomercato'ya göre Arsenal'in David transferi için İtalya'dan bir rakibi bulunuyor. Conte yönetimindeki Inter de genç Kanadalıyı kadrosuna katmak isteyen takımlardan.

20 yaşındaki oyuncu, corona virüs salgını nedeniyle Belçika Jupiler Pro Ligi iptal edilmeden önce performansıyla büyük dikkat çekmişti.

Gent formasıyla bu sezon 21 gol atmayı başaran ve Arsenal'in ana hedeflerinden biri olduğu belirtilen David'in transferinin 25 milyon Pound düzeyinde bir maliyetle bitebileceği aktarılıyor.