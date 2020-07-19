Arsenal ile Barcelona arasında Guendouzi & Coutinho takası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturmak isterken yüksek profilli bir ismi de transfer etme çabasında. Bu doğrultuda Arsenal'in bonservisi Barcelona'da olan Philippe Coutinho'yu kadroya katmak istedi belirtiliyor.

Foot Mercato'ya göre iki takım arasındaki görüşmeler başlamışken transfer sürecinde bir takas ihtimali de masada. Arsenal'de bu yaz takımdan ayrılması söz konusu isimlerden Matteo Guendouzi ile Barcelona ilgileniyordu ve Philippe Coutinho takasında kullanılması söz konusu.