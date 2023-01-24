Premier Lig'de şampiyonluğun en iddialı ismi olan Arsenal transfer çalışmalarına hız verdi. Ligde oynadığı 19 maçta 50 puan toplayan Kuzey Londra ekibi, en yakın rakibi Manchester City'nin beş puan önünde yer alıyor.





18 yıl sonra şampiyonluk yaşamak isteyen kırmızı-beyazlılar, Brighton'dan transfer edilen Leandro Trossard'ın ardından bir ismi daha kadroya ekledi.

YENİ İSİM JAKUB KIWIOR

15 Şubat 2000 Polonya doğumlu stoper, kariyerine GKS Tychy ve Anderlecht alt yapılarında başladı. Daha sonra Podbrezova'da futbol hayatına devam eden genç futbolcu buradan da MSK Zilina takımına transfer oldu.

2021 Ağustos'ta ise yıldızının parladığı Serie A ekiplerinden Spezia'nın yolunu tuttu.

DÜNYA KUPASI'NDA KENDİNİ GÖSTERDİ

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyerek kendini gösterme fırsatı yakalayan Jakub, 25 milyon Euro karşılığında Londra ekibi Arsenal'e transfer oldu.

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Stoper mevkisinde oynayan sol ayaklı 1.89 boyundaki futbolcu, sol bek ve ön libero mevkilerinde de görev alabiliyor.

ARTETA'NIN YENİ TRANSFER İÇİN AÇIKLAMALARI

“Jakub'ın aramıza katılması harika. Spezia ile Serie A'da ve ayrıca Polonya ile uluslararası düzeyde büyük maçlar oynadı. O, potansiyel ve niteliklerini sergileyen genç, çok yönlü bir savunma oyuncusu.

"Savunma birimimize güç ve kalite katacak bir oyuncu. Jakub ve ailesine Arsenal'e hoş geldiniz diyor ve onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Jakub Kiwior ilk maçını 27 Ocak'taki FA Cup dördüncü turunda şampiyonluktaki en yakın rakibi Manchester City'e karşı oynayabilecek.