Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na dev talip... Milan ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Hakan'ı Arsenal transfer etmek istiyor.

Tek resmi teklif Katar'dan

Şu anda Milan'ın önermiş olduğu 4 milyon Euro'luk sözleşmeyi henüz kabul etmeyen Hakan Çalhanoğlu'na şu ana kadar ulaşmış tek resmi teklif Al-Duhail'den geldi. Ancak milli yıldız henüz 27 yaşında Katar'da futbol hayatını devam ettirmek istemiyor.

İngiliz basınına göre Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu Odegaard ve Buendia'nın alternatifi olarak görüyor.