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Arsenal Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor!

Milan ile sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na İngiliz devi Arsenal talip oldu.

07 Haziran 2021, Pazartesi 18:55 Son Güncelleme:
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Arsenal Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na dev talip... Milan ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Hakan'ı Arsenal transfer etmek istiyor.

Tek resmi teklif Katar'dan

Şu anda Milan'ın önermiş olduğu 4 milyon Euro'luk sözleşmeyi henüz kabul etmeyen Hakan Çalhanoğlu'na şu ana kadar ulaşmış tek resmi teklif Al-Duhail'den geldi. Ancak milli yıldız henüz 27 yaşında Katar'da futbol hayatını devam ettirmek istemiyor.

İngiliz basınına göre Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu Odegaard ve Buendia'nın alternatifi olarak görüyor.

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