Arsenal, genç yetenek Thiago Almada'nın peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Arjantin'de Velez Sarsfield forması giyen 19 yaşındaki yıldız adayı Thiago Almada'yı kadrosuna katmak istiyor.

08 Mayıs 2020, Cuma 10:04 Son Güncelleme:
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Arsenal, genç yetenek Thiago Almada'nın peşinde

Mikel Arteta yönetiminde genç ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Arsenal, gündemine son olarak Arjantin'den Thiago Almada'yı aldı. 

Mundo Deportivo, Arsenal'in de oyuncuyla ilgilenen birçok önemli kulüpten biri olduğunu aktardı. 

Şu anda ülkesinde Velez forması giyen 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 22 milyon Euro'luk bir serbest kalma opsiyonu olduğu belirtiliyor. 

Habere göre Manchester City ve Atletico Madrid'in de gelişmini takip ettiği Almada'nın bu yaz aylarında Velez'den ayrılması bekleniyor. 

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