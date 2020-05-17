İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde yeni sezon için mutlaka savunma hattını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Verona forması giyen Marash Kumbulla oldu.

The Mirror, Arsenal'in Kumbulla için transfer çalışmalarına başladığını belirtirken oyuncu için Everton, Inter ve Leipzig'in de devrede olduğu belirtiliyor.

Juventus'un tecrübeli savunmacısı Giorgio Chiellini'ye benzetilen 20 yaşındaki savunmacının transferinin 27 milyon Pound düzeyinde bir ücretle tamamlanması bekleniyor.



