Arsenal - Fulham maç sonucu: 4-1

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında lider Liverpool'a deplasmanda 5-1 kaybeden Arsenal, evinde Fulham'ı 4-1 mağlup ederek yara sardı. Topçular'a galibiyeti getiren goller Xhaka, Lacazette, Ramsey ve Aubameyang'dan geldi.

01 Ocak 2019, Salı 20:18
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Arsenal - Fulham maç sonucu: 4-1

Brighton ile 1-1 berabere kalan, Liverpool'a ise 5-1 kaybeden Arsenal, evinde Fulham'ı 4-1 mağlup etmeyi başardı ve moral depoladı. Bu sonuçla Arsenal puanını 41'e yükseltirken, Fulham 14 puanda kaldı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan Fabri'li Fulham ise üst üste çıktığı sekizinci maçında yedinci puan kaybını yaşadı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller ise 25. dakikada Granit Xhaka, 55.dakikada Alexandre Lacazette, 79. dakikada Aaron Ramsey ve 83. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi.

Öte yandan Arsenal'in 83. dakikada Iwobi'nin yerine oyuna giren 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bukayo Saka, Premier Lig'de forma giyen 2001 doğumlu ilk oyuncu oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maça çıkan Bukaya Saka, bu sezon U23 ve U18 takımı ile çıktığı 18 maçta 5 gol 7 asist yapma başarısı göstermişti.

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