Arsenal fena karıştı

Arsene Wenger’in 22 yıllık menacerliği sonrası Arsenal, takımı sürpriz bir şekilde Unai Emery’ye emanet etti. İspanyol menacer, ilk sezonunda ligi 5. bitirirken, Avrupa Ligi Finali’nde 4-1’lik Chelsea hezimeti yaşadı. İngiliz basınına göre futbolcular, Emery’nin seçimleri nedeniyle kendisini hedef tahtası haline getirdi. Mesut Özil, oyundan çıkarken Türkçe olarak, “Hoca moca değil” sözlerini sarf etti. Xhaka ise, “Emery bize ne kattı bilmiyorum. Şu anda yorum yapmasam daha iyi” dedi.

Yıldızlar tepki çekti

Mesut Özil, Aubameyang, Lacazette... Taraftarların bir bölümü, finaldeki yenilgi sonrası faturayı yıldız futbolculara kesti. Büyük beklentilere rağmen bu oyuncular tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Arsenal’li futbbolseverler, sosyal medya üzerinden takıma büyük tepki gösterdi. Eleştiri oklarının hedefindeki Mesut için, “Chelsea’nin yıldızı Hazard 2 gol atıp 1 asist yaptı. Ondan haftalık 150 bin Pound kazanan bizim yıldızımız Mesut yine sahada gezdi” yorumları yapıldı.

Birbirlerine girdiler

Avrupa Ligi’ndeki Londra Derbisi’nde Chelsea karşısında alınan 4-1’lik yenilgi, Arsenal’li taraftarları çılgına çevirdi. Londra Metrosu’nda, Arsenal’liler kendi aralarında birbirine girdi. Görgü tanıkları, önce birbirlerine sözlü olarak sataşan taraftarların daha sonra kavgaya tutuştuklarını söyledi. Bazı yolcular olayı yatıştırmaya çalışırken, birçok kişi ilk durakta metrodan inmeyi tercih etti. İngiliz polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı