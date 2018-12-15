Arsenal efsanesi Tony Adams’a ilginç görev

Arsenal’in eski futbolcusu Tony Adams, Rugby Futbol Ligi’nin yeni başkanı olacak.

15 Aralık 2018, Cumartesi 07:24
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Arsenal efsanesi Tony Adams’a ilginç görev

Arsenal’in eski futbolcusu Tony Adams, Rugby Futbol Ligi’nin yeni başkanı olacak.

Şu anki başkan Andy Burnham’ın 2019’da ayrılacak olmasının ardından Adams’ın bambaşka bir spor dalında söz sahibi olacak olması, büyük şaşkınlık yarattı.

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