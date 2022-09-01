Arsenal, Douglas Luiz transferini bitirmek istiyor

Transfer döneminin sonra gününde orta sahaya takviye yapmak isteyen Arsenal, Aston Villa’nın Brezilyalı orta sahası Douglas Luiz’i gözüne kestirdi. 24 yaşındaki orta saha için 20 milyon sterlinlik bir teklif hazırlayan Arsenal’in bu transferi bitirmesi çok kolay görünmüyor. Aston Villa’nın oyuncuyu bırakmak istemediği ancak oyuncunun takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Orta saha arayan bir başka takım olan Liverpool’un da oyuncuyla ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Douglas Luiz’in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Teknik direktör Mikel Arteta 2-1 kazandıkları Aston Villa maçının ardından yaptığı açıklamada marketteki seçeneklere baktıklarını ve doğru bir oyuncu buldukları takdirde transfer dönemi kapanmadan imza attırabileceklerini söylemişti.

Douglas Luiz geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 35 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Burak Özkarpuzcu