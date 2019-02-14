Arsenal dondu kaldı

Konuk ekipte geleceği merak konusu olan Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. -4 derecede oynanan mücadelede Londra temsilcisi beklenildiği gibi fırsatları kaçıran taraf oldu. Ancak 45. dakikada duran top kazanan BATE, Igor Stasevich’in ortasında Stanislav Dragun’un kafasıyla soyunma odasına 1-0 önde girdi.

As kadroya rağmen...

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili bir oyun ortaya koyan Arsenal, Belarus temsilcisi karşısında bir türlü aradığı golü bulamadı. Sahaya as kadrosu ile çıkan Kırmızı- Beyazlılar, birçok pozisyondan yararlanamazken, karşılaşmadan da 1-0 mağlup ayrıldı. Rakibine dirsek atan Arsenal’in forveti Alexandre Lacazette ise 85’te kırmızı kart gördü.