Arsenal de Diego Carlos yarışına katıldı

Savunma hattına takviye yapmak isteyen İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, devlerin gündeminde yer alan Sevilla'nın yıldızı Diego Carlos için transfer yarışına dahil oldu.

29 Mayıs 2020, Cuma 16:38 Son Güncelleme:
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Arsenal de Diego Carlos yarışına katıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sevilla'nın büyük ilgi gören stoperi Diego Carlos için transfer yarışına dahil oldu. 

El Desmarque'ün haberine göre David Luiz, Rob Holding ve Shkodran Mustafi'nin durumlarının belirsiz olduğu Arsenal, savunma hattını Diego Carlos ile güçlendirmek istiyor. 

Corona virüs salgını öncesi Barcelona, Liverpool, Real Madrid gibi devlerin gündemindeki isim için 70 milyon Euro düzeyinde bir bonservis adına söylentiler varken şimdi transferin 40 milyon Euro seviyelerinde bitirilebileceği belirtiliyor. 

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