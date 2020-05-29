Arsenal de Diego Carlos yarışına katıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sevilla'nın büyük ilgi gören stoperi Diego Carlos için transfer yarışına dahil oldu.

El Desmarque'ün haberine göre David Luiz, Rob Holding ve Shkodran Mustafi'nin durumlarının belirsiz olduğu Arsenal, savunma hattını Diego Carlos ile güçlendirmek istiyor.

Corona virüs salgını öncesi Barcelona, Liverpool, Real Madrid gibi devlerin gündemindeki isim için 70 milyon Euro düzeyinde bir bonservis adına söylentiler varken şimdi transferin 40 milyon Euro seviyelerinde bitirilebileceği belirtiliyor.