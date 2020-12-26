Arsenal - Chelsea (CANLI)

Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal, Chelsea'yi konuk ediyor. Son 7 maçtan 5 mağlubiyet, 2 beraberlik çıkaran ve galibiyete hasret kalan Arsenal, 14 puanla 15. sırada yer alıyor. Mikel Arteta'nın öğrencileri, kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vermek istiyor. Üst üste Everton ve Wolverhampton'a kaybederek zirve yolunda sarsılan ancak geçtiğimiz hafta West Ham'ı 3-0 mağlup ederek moral depolayan Chelsea, 25 puanla 5. basamakta. Frank Lampard yönetimindeki Maviler, Arsenal karşısında fire vermeden yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Maç başladı.

Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Emirates'te oynanacak karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek. TSİ 20.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı, skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

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Arsenal - Chelsea 11'leri:

Arsenal: Leno, Bellerin, Holding, Mari, Tierney, Elneny, Xhaka, Smith Rowe, Martinelli, Saka, Lacazette.

Chelsea: Mendy, James, Zouma, Silva, Chilwell, Kante, Kovacic, Mount, Pulisic, Werner, Abraham.

Arsenal'de Thomas Partey, Chelsea'de ise Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle zorlu maçta görev alamayacaklar.