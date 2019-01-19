Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'de dev maçta Arsenal ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Arsenal ev sahibi olmanın avantajını kullanarak rakibini yenmek istiyor. Chelsea ise son 3 deplasman maçını kazanmıştı. Konuk ekip bu seriyi Emirates'de devam ettirmek istiyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İngiltere Premier Lig'de 22. haftanın en önemli maçında Arsenal ile Chelsea dev maçta karşı karşıya gelecek. 41 puanla 5. sırada bulunan Arsenal 47 puanlı Chelsea'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. 4 maçtır kaybetmeyen Chelsea ise deplasmanda galibiyet peşinde.
Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Emirates'de oynanacak ve bugün saat 20:30'da başlayacak mücadele S SPORT'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Arsenal - Chelsea muhtemel 11'ler...
Arsenal: Leno, Mustafi, Sokratis, Koscielny, Bellerin, Torreira, Xhaka, Kolasinac, Iwobi, Aubameyang, Lacazette
Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Hazard, Willian
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