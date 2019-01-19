İngiltere Premier Lig'de 22. haftanın en önemli maçında Arsenal ile Chelsea dev maçta karşı karşıya gelecek. 41 puanla 5. sırada bulunan Arsenal 47 puanlı Chelsea'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. 4 maçtır kaybetmeyen Chelsea ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Emirates'de oynanacak ve bugün saat 20:30'da başlayacak mücadele S SPORT'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Arsenal - Chelsea muhtemel 11'ler...

Arsenal: Leno, Mustafi, Sokratis, Koscielny, Bellerin, Torreira, Xhaka, Kolasinac, Iwobi, Aubameyang, Lacazette

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Hazard, Willian

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