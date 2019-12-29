Arsenal - Chelsea (CANLI İZLE)
İngiltere Premier Lig'de 20. hafta maçında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Arsenal Mikel Arteta yönetiminde galibiyet peşinde. Chelsea ise deplasmanda rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
İngiltere Premier Lig'de dev maçta Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Geçici olarak takımın başına gelen Ljungberg’in yerine Arteta’da karar kılan Arsenal’de galibiyet hasreti sürüyor. Yeni hocasıyla ilk maçında Bournemouth’la 1-1 berabere kalan kırmızı beyazlılar son 11 maçta sadece West Ham karşısında 3 puan alabildi.
ARSENAL - CHELSEA CANLI
Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Emirates'de saat 17:00'de başlayacan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Arsenal - Chelsea 11'ler...
Arsenal: Leno, Maitland, Chambers, Luiz, Saka, Torreira, Guenouzi, Nelson, Mesut Özil, Aubameyang, Lacazette
Chelsea: Kepa, Rudiger, Zouma, Tomori, Azpilicueta, Emerson, Kovacic, Kante, Mount, Willian, Abraham
Lampard’ın Chelsea’si ise son 2 aydır çok istikrarsız bir takım hüviyetine büründü. Deplasmanda Tottenham karşısında galibiyet alırken Stamford Bridge’te küme düşmeme uğraşı veren Bournemouth ve Southampton gibi rakiplere kaybediyorlar.