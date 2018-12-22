Arsenal - Burnley maç sonucu: 3-1

Resmi maçlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisini geçtiğimiz hafta Southampton karşısında sonlandıran, ardından da Carabao Cup'ta Tottenham Hotspur'a boyun eğen Arsenal, Premier Lig'in 18. haftasında Burnley'i konuk etti.

Topçular, 14. dakikada Mesut Özil'in muhteşem pasıyla topla buluşan Sead Kolasinac'ın asistinde Pierre-Emerick Aubameyang'ın ayağından bulduğu golle öne geçti.

İlk devreyi bu skorla önde kapatan Arsenal, böylece bu sezon Premier Lig'de ilk defa bir karşılaşmanın ilk 45 dakikasını önde tamamlamış oldu.

48'de Aubameyang'la bir gol daha bulan Londra ekibi, 63'te Ashley Barnes'ın sayısına engel olamasa da 90+1'de oyuna sonradan giren Alex Iwobi'yle son sözü söyledi ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Arsenal, bu sonuçla puanını 37'ye çıkarırken küme düşme hattındaki Burnley ise 12 puanda kaldı.