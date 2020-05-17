Siyah-Beyazlılar’a 2017- 18 sezonunda bonservis bedeli olmadan kazandırılan Domagoj Vida, Kara Kartal’da görev yaptığı 3 dönemde ortaya koyduğu performansla takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı. Bedelsiz olarak alınması sebebiyle maaşına ek olarak imza parası da alan ve bundan dolayı sezon başına kulüpten 3 milyon Euro’luk geliri bulunan Hırvat stoper, Beşiktaş’ta en yüksek ücret alan isimlerin başında geliyor. Bundan dolayı yeni yönetimin ya maaşında büyük oranda indirim ya da ayrılık beklediği yıldız isme, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in talip olduğu ortaya çıktı.

Kartal’ın talebi belli

Premier Lig ekibi Arsenal’e ek olarak İngiltere İkinci Ligi’nde menacerliğini Slaven Bilic’in yaptığı West Bromwich Albion’ün de transfer hedefleri arasında yer alan başarılı savunmacı için yönetim, tek şartla gidiş izni verecek. Siyah- Beyazlılar’ın, Ada’dan 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vermeyi planladığı belirtildi. İstanbul’daki yaşantısından memnun olan ve Beşiktaş forması giymekten dolayı da mutlu olduğunu her seferinde dile getiren Vida’nın geleceğinin, sezon sonunda yönetimle yapacağı görüşmenin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

Süleyman Hatısaru