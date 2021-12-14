Arsenal'ın Southampton'ı 3-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda yer almayan Aubameyang'ın Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakıldığı öğrenilmişti.

Kulüpten izin alarak yurt dışına giden Aubameyang belirlenen tarihin dışında kulübe dönmüştü.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang'ın disiplin talimatına aykırı hareketi nedeniyle kaptanlığının alındığını ve süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, bu kararın Gabonlu oyuncunun disiplinsiz hareketleri nedeniyle alındığı bildirildi.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Arsenal formasını Premier Lig'de 15 maçta 7 gol ve 2 asist yaptı.

Aubameyang, Lig Kupası'nda Arsenal'ın 6-0 kazandığı West Bromwich maçında ise hat-trick yapmıştı. Oyuncunun bu sezon toplam 7 golü bulunuyor.