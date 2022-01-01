23 yaşındaki oyuncu, 2019'da Manchester City'den geldiğinden beri Aston Villa'daki başarılı performansıyla, tüm müsabakalarda 90 maça çıktı. Bu süreçte üç gol ve sekiz asist katkısı yaptı.

Brezilyalı oyuncu, 2021-22 sezonunda kondisyon sorunu yaşasa da, Boxing Day'de Chelsea'ye karşı 90 dakikanın tamamında oynamak da dahil olmak üzere 14 Premier Lig maçına çıktı.

ESPN'de yer alan habere göre , Arsenal menajeri Arteta yeni bir orta saha oyuncusu transfer etme konusunda istekli ve Luiz, Kuzey Londra kulübü için ideal bir seçim. Douglas Luiz'in Villa Park'taki kontratını tamamlaması için 18 ayı kaldı.

Arsenal'in transfer listesinde bulunan bir diğer isim ise Brighton & Hove Albion'dan Tariq Lamptey'in olduğu iddia ediliyor.