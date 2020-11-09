Arsenal - Aston Villa maç sonucu: 0-3

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti. 25. dakikada Bukayo Saka'nın kendi kalesine attığı golle Aston Villa 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 72 ve 75'te Ollie Watkins'in golleri ise Villa'nın farkı 3'e çıkarmasını sağladı ve maç bu skorla tamamlandı.

Bu mağlubiyetin ardından Arsenal 12 puanda kaldı, Aston Villa ise 15 puana yükseldi. Arsenal geçtiğimiz hafta deplasmanda Manchester United'ı 1-0 yenmişti. Geçen sene Beşiktaş 'ta forma giyen ve performansıyla bu sezon Arteta'nın prensi olan Mohamed Elneny de mücadelede 90 dakika forma giydi.