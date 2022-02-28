Arsenal 8 yıl sonra bilet fiyatlarına zam yaptı

Arsenal'ın resmi siteden yapılan açıklamada, ''Bilet fiyat artışının kimsenin hoşuna gitmeyeceği





Arsenal'ın resmi siteden yapılan açıklamada, ""Fiyat artışlarını kimsenin hoş karşılamadığını ve bu kararın hafife alınmadığını biliyoruz.''

''“Nihayetinde, devam eden artan maliyetler karşısında, orta vadede mali durumumuzu başa baş bir konuma getirme hedefimizin bir parçası olarak, maç günü de dahil olmak üzere tüm gelir akışımızda büyümeyi sürdürmemiz gerekiyor.” denildi.

Arsenal Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, ortalama genel giriş bileti 1.219 £'dan 1.268 £'a çıkacak.

Arsenal, Avrupa'ya gidemezse, ortalama genel giriş bileti 1.010 £ 'dan 1.050 £' a çıkacak.

Bilet fiyatlarında yapılacak artışın kulüp kasasına 3,8 milyon Sterlin gelir sağlaması tahmin ediliyor.



