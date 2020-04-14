Arpacık, genellikle küçük şişlikler şeklinde kendisini gösterir. Fakat sürekli büyüyen ve görme durumunu bozan arpacık problemlerinde mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Genellikle bu tür durumlarda antibiyotik tedavisine başlanır.

Arpacığa Ne İyi Gelir?

Arpacık, çok şiddetli olmadığı sürece evde doğal yöntemlerle giderilebilir. Arpacığa iyi gelen uygulamalar ise şu şekildedir;

- Öncelikle arpacığa aralıklarla sıcak bir kompres uygulayabilirsiniz. Günde 5-6 defa 15 dakika boyunca bu uygulamayı tekrar edin. Bu uygulama iltihabın daha kısa sürede yok olmasını sağlarken aynı zamanda da şişliğin inmesine yardımcı olacaktır.

- Arpacığa elinizle müdahale etmeyin. Özellikle arpacığı sıkmayın. Bu durum iltihabın artmasına ve yayılmasına neden olur.

- Patatesi rendeleyerek bir bez yardımı ile arpacık üzerine koyun. Patates arpacığın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacaktır. Bu uygulamayı günde 2 ya da 3 kez yapabilirsiniz.

- Kekik yağı kullanımı da arpacığın daha hızlı iyileşmesini sağlar. Bir pamuğa 2 damla kekik yağı damlatarak arpacık üzerine uygulayın. Antiseptik özelliği sayesinde arpacık iltihabı atacaktır.

Arpacık Nasıl Geçer?

Arpacık, gözde hem yanmaya hem de şişliğe neden olan bir tür enfeksiyon çeşididir. Arpacık genellikle 2 gün kadar bir şişlik oluşturur, daha sonra da iyileşmeye başlar. Eğer arpacık problemi 2 günden daha fazla sürerse mutlaka bir uzmana görünmek gerekir. Daha uzun süren arpacık problemlerinde doktorlar çeşitli merhemler ya da antibiyotikler önerebilir. Fakat evde de arpacık problemini kolaylıkla çözebilirsiniz. Arpacık probleminde yapılması ve yapılmaması gereken durumlar söz konusudur. Kesinlikle arpacıkla ilgili yapılmaması gereken durumlardan uzak durmak gerekir. Aksi halde arpacık iltihabı daha fazla yayılabilir.

Arpacığı doğal yöntemlerle evde yok etmek için sıcak bir uygulama yapabilirsiniz. Ayrıca ekinezya ya da kekik çayı arpacık için çok idealdir. Arpacık, beslenme ile de ilgilidir. Bu sebeple mutlaka düzenli beslenmeye ve A ile E vitamini almaya özen göstermek gerekir.

Arpacığı İyileştirmek İçin Neler Yapılmalıdır?

Arpacık problemi ile savaşmak için öncelikle gözü temiz tutmak gerekir. Bu sayede gözde bulunan iltihabın yayılması engellenir. Ayrıca A ve E vitamini açısından zengin olan kişiler bu problemi daha kolay atlatmaktadır. Bu nedenle A ve E vitamini açısından zengin besinler tüketmek gerekir.

Doğal antibiyotikler ise arpacığı en hızlı iyileştiren durumlardan birisidir. Özellikle sarımsak, arpacık problemi açısından en güçlü ilaçtır. Bu nedenle sarımsak yiyerek, arpacık problemi ile daha güçlü şekilde savaşabilirsiniz.

Arpacığı Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır?

Arpacığı önlemek için öncelikle temizliğe çok dikkat edilmelidir. Özelikle el ve yüz temizliğine dikkat etmek bu problemin hem oluşmasını hem de tekrar etmesinin önler. Göz ve yüz için kullanılan kozmetik ürünleri de bu açıdan önemlidir. Özellikle kozmetik ürün ve ekipmanlarının temiz olmasına dikkat etmek gerekir. Son kullanma tarihi geçen göz ürünleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca göz makyajı için kullanılan ürünler başkası ile paylaşılmamalıdır. Göze el temasından kaçınmak ve gözleri toz ile kirden korumak da arpacığı önlemek adına önemlidir.

Arpacık Probleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arpacık problemine karşı bazı uyarılara dikkat ederek, bu problemin tekrar etmesini önleyebilirsiniz. Özellikle arpacık problemi yaşadığınız dönemde kesinlikle arpacığa elle müdahale etmemeniz gerekir. Şişliği sıkarsanız ve içini boşaltmak isterseniz bu iltihabın yayılmasına neden olacaktır. Böylece gözünüz daha fazla enfeksiyon kapacaktır. Bu durum gözün kalıcı şekilde hasar görmesine neden olabilir.

Arpacık şikayeti yaşadığınızda gözünüzde herhangi bir değişiklik ya da çift görme sorunu varsa mutlaka bir doktora görünmeniz gerekir. Çünkü bu durum ciddi bir problemin habercisi olabilir.

Arpacık Probleminde Ne Zaman Doktora Gidilmelidir?

Arpacık problemi çoğu kişi için önemsiz bir şikayet olabilir. Fakat arpacık için gerekli tedavi yapılmazsa görme sorunları hatta görme kaybı ortaya çıkabilir. Bu nedenle, şikayetin başladığı andan itibaren rahatsızlık için iyi bir gözlem yapılmalıdır. Eğer arpacık problemi iyileşmiyor aksine sürekli daha kötü bir hale geliyorsa mutlaka bir doktora başvurulması gerekir. Bu durumlar aşağıdaki gibidir.

- Arpacık her geçen dün daha da büyüyor ve bu sebepten dolayı göz kapağı açılmıyorsa mutlaka bir uzmana gözükmek gerekir.

- Arpacığın bulunduğu alanın dışında tüm göz çevresinde de kırmızılık söz konusuysa doktora gidilmelidir.

- Gözün ak kısmı da arpacıkla beraber kırmızı bir hal aldıysa,

- Sürekli artan bir göz akıntısı varsa ve ağrılar her geçen gün daha çok artıyorsa da mutlaka doktora gitmek gerekir.

- Doktora başvurulması gereken diğer bir problem ise görüş durumunun bozulması ve çift görme durumunun ortaya çıkmasıdır. Ayrıca bazı hastalarda bu durumların her birine ek olarak ateş ve kendisini halsiz hissetme durumu da görülebilir.

Yukarıda yer alan durumların her biri iltihap konusunda riskli durumlardır. Bu tarzda şikayetlerin yaşanması halinde derhal bir uzmana gidilmeli ve muayene olunmalıdır.



