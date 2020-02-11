Arpa Suyu Diyeti Nasıl Yapılır?

Arpa suyunun içerisinde bulunan yapılar kilo verme konusunda önemli kaynak teşkil ediyor. Bu maddeler özel diyet listesi üzerinden ele alındığında, metabolizmayı önemli oranda hızlandırıyor. Uyacağınız süreye bağlı olarak 5 ve hatta 10 kiloya kadar zayıflama şansı elde etmeniz mümkün. Ayrıca içeriğinde önemli mineral ve vitaminler ile etkin besin kaynakları olması, arpanın başlı başına sağlıklı bir yaşam getirmesine olanak tanımaktadır.

Zaten hangi diyete bakılırsa bakılsın mutlaka içerisinde tahıl kaynakları bulunur. Bu kaynaklar arasında da mutlaka arpa yer alır. Arpa suyu ise doğrudan kilo verme konusunda metabolizmayı harekete geçirecek bir yapı teşkil etmektedir.

Arpa Suyu Hazırlanışı İçin Diyet Yapanlardan Tarifler

Bugüne dek pek çok kişi arpa suyu diyetini ele alarak istedikleri kilo kaybını yaşamış bulunuyor. Zira internet üzerinden de araştırıldığı zaman bu konuda birebir ağızdan doğru bilgiler almak mümkün. Özellikle sosyal medyada bulunan pek çok ünlünün bu diyeti kullandığı biliniyor. Peki, ünlüler ile beraber pek çok insanın değerlendirdiği bu diyetin tarifi nasıl?

Sabah: 1 su bardağı kadar arpa lapası. Meyve ilavesi ile beraber 150 gram yoğurt,

Ara öğün: 1 fincan yeşil çay

Öğle yemeği: 1 bardak arpa lapası, 1 tabak kadar lahana çorbası, bol yeşillik ve sebze ile mevsimsel salata,

Ara öğün: 1 adet herhangi farklı bir mevsimsel meyve,

Akşam yemeği: 1 bardak diyet yoğurt ile beraber 1 bardak arpa lapası,

Bu diyet listesine sadık kalmak suretiyle doğru şekilde uygulandığı zaman belirli bir süre içerisinde istenilen kilo kaybı yaşanabilir. Zira diyet listesi içerisinde yer alan bu besin kaynakları, metabolizmayı hızlandıracak etkin çözüm yöntemleri sağlamaktadır.

Arpa Suyu Neden Zayıflatır?

Arpa suyunun diyet içerisindeki sırrı kişinin iştahını kontrol etmesine olanak vermesidir. Yani açlık krizinin önüne geçerek tokluk hissi yaratır. Bunun nedeni ise arpa içerisinde bol lif bulunmasıdır. Böylece kişiye gün içerisinde öğün dışında tok tutar. Eğer arpa suyu diyeti bol su ile takviye edilirse çok daha etkili olabilir.

Nitekim tüketilen günlük su metabolizmanın daha hızlı şekilde çalışmasına olanak tanımaktadır. Diğer yandan alkali bir yapıya sahip olduğu için arpa suyu sindirimi kolaylaştırır. Bu da kişinin daha kolay kilo vermesine imkan tanımaktadır.

Arpa Suyu Diyeti Uygularken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Arpa suyu diyeti uygularken bunu uzun süre yapmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Dönem dönem uygulamak suretiyle diyet listesi harfiyen uygulayarak ara vermek suretiyle yapılabilir. Özellikle detoks diyeti şeklinde 3 gün arka arkaya uygulamak en doğru yöntemdir. Böylece daha sağlıklı şekilde kilo verme şansı elde edilir.

Sonuçta yağ yakımı gerçekleşebilmesi için öncelikle ödem problemlerinin önüne geçmek yararlı olacaktır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki arpa suyu ödemlerden kurtulmak için önemli bir olanak tanıyor. Düzenli olarak diyet listesini uymak suretiyle tüketilecek olan arpa suyu, sağlıklı biçimde kilo verme olanağı tanımaktadır.

Arpa Suyunun Faydaları Nelerdir?

Besin değeri yüksek bir kaynak olarak arpa bir adım öne çıkar. Özellikle C vitamini içermesi ile beraber önemli oranda antioksidan kaynağıdır. Bununla beraber daha pek çok ayrıcalık üzerinden arpa suyu önemli faydalar sağlar.

- Vücudun farklı bölgelerinde oluşan enfeksiyonları önleme noktasında önemlidir.

- Belirli aralıklarda mide bulantısı geçirenler için arpa suyu önerilir.

- Arpa suyu mide asidini ortadan kaldırarak kusmayı önler.

- Baş ağrısı olduğu dönemlerde ağrı kesici olarak kullanılabilmektedir.

- Ağız içinde oluşan yaralar için önleyicidir.

- Potasyum, kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir.

- Bağırsak sağlığını korur.

- Gece terlemeyi önler ve düzenli uyku imkanı sağlar.







