Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci yarısını Antalya Belek’te yaptığı kampla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlıların deneyimli ismi Arouna Kone, kampta İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Ligin ilk devresine zor bir başlangıç yaptıklarını belirten Kone, “Kaybettiğimiz puanları teker teker kazandık. İlk yarıyı iyi yerde bitirdik. Önemli olan şu an ligin ikinci devresi. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapıp, ilk devreden daha iyi performans sergileyerek hak ettiğimiz yeri hedefliyoruz” diye konuştu.

Gelecek sezon Avrupa kupalarını görebileceklerini vurgulayan 35 yaşındaki futbolcu, “Geçen seneden daha iyi yerden bitirebiliriz. Sadece iyi çalışıp, iyi konsantre olup maçlarımızı teker teker kazanmalıyız” şeklinde konuştu.

“Hakan hocamız bizden yardım istedi”

Hakan Kutlu’nun teknik direktörlük koltuğuna geçmesiyle neler değiştiğinin sorulması üzerine Fildişi Sahilli futbolcu, “Hakan hocamızla yeni bir hava yakaladık. Eksik olan da buydu. Takımdaki tecrübeli olan oyuncular olan bizlerle de konuştu. Bizden yardım istedi. Biz de doğal olarak Hakan hocamıza destek vermek istedik. Benim gibi oyuncular, genç oyuncularla konuşup onlara yeni bir motivasyon vermek istedik. Bu da etkili oldu. Maçlarımızı kazandık. Büyük maçlar kazandık. Umarım bu atmosferi aynı şekilde yakalayıp, devam edeceğiz” diye cevap verdi.

“Robinho’nun gitmesinden dolayı üzgünüm”

M. Başakşehir’e transfer olan yıldız futbolcu Robinho hakkında konuşan Kone, “Robinho ile iyi anlaşıyordum. O da takımın abisiydi. Tecrübeli bir oyuncu. İkimiz de genç oyuncuları yönlendiriyorduk. İyi bir sinerjimiz de vardı. Robinho’nun gitmesinden dolayı üzgünüm. Ona bol şanslar diliyorum” dedi.

“Takım abisi olarak takıma sahip çıkacağım”

Robinho’nun takımdan gitmesinden sonra takım içindeki görevinin arttığını vurgulayan başarılı futbolcu, “Bu futbol; bir gün parlarsınız, bir gün farklı yerlerde olursunuz. Zaten bu sezonun ilk devresini iyi açamadım. Özel hayatımda bir şok yaşadım. Ondan dolayı konsantrasyon eksikliğinden kaynaklı olarak katkı sağlayamadım. Ama şu an bu takımdayız. Robinho da gitti. Üzerime düşen vazifeyi yapacağım, takım abisi olarak takıma sahip çıkacağım. Gençlerimizi yönlendireceğim, hocamıza destek olacağım. Umarım ikinci devrede farklı bir Kone ortaya çıkacak. Önemli olan buradaki aile, kulübün menfaatleri ve Sivasspor” değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /ANTALYA (İHA)