Arouna Kone 11 Kasım 1983 doğumlu, kökeni Fildişi Sahilli olan bir futbolcudur. 9 yaşında babasını kaybeden Arouna Kone, evlidir ve üç kızı, iki tane oğlu vardır. Müslüman olan futbolcu futbol kariyerine 2002 ve 2003 yılları arasında Lierse takımında başlamıştır. Daha sonra başarılarına başarı katarak dünya çapında ünlü olmayı başarmıştır. Şu an Sivasspor’da oynayan Arouna Kone, her iki yılda bir takımla sözleşmesini tazelemektedir. 2020 ve 2021 sezonunda yine Sivasspor’da oynayacak olan Arouna Kone, bir forvet oyuncusu aynı zamanda takımın gözde golcülerindendir.

Arouna Kone kimdir?

Arouna Kone ilk olarak 2002 ve 2003 yılları arasında Lierse takımında oynadı. Lierse takımında oynarken 32 maçta 11 gole ulaştı. Daha sonra 2003 ve 2005 yıllarında Roda JC takımında 63 maç gördü ve 27 kez topu filelerle buluşturdu. Ardından 2005 ve 2007 yıllarında PSV’nin 2007-08 sezonuna zor başladı. 53 maça çıkan futbolcu 21 kez gol sevincini yaşadı. 2007 ve 2012 yıllarında ise Sevilla takımına geçti ve Premier League ekibinin dikkatini çekmeyi başardı.

2010 yılında Hannover 96 takımına kiralandı ve ardından 2011 ve 2012 yıllarında Levante UD takımına da kiralanarak sezonu bitirdi. Levante UD takımı futbolcunun 34 maçta 15 gol atmasından dolayı kendisini bünyesine dahil etti fakat 2012 yılında futbolcu bu takımla hiçbir maça dahil edilmedi. Ardından 2012 ve 2013 yıllarında Wigan Athletic takımına transferi sağlandı. 33 maçta 11 gol attı ve sezonun sonunda Everton takımına geçiş yaptı. 2013 ve 2017 yılları arasında Everton takımında kalan futbolcu 47 maçta 6 gol gördü. Daha sonra Sivasspor'a transfer oldu ve hala kariyerine Sivasspor'da devam etmektedir. Ayrıca 2004 yılından bu yana Fildişi Sahili milli takımında yer almaktadır.

4 Temmuz 2017 tarihinde Sivaspor'a transfer olan Arouna Koné, iki yıllık bir sözleşme imzalayarak ülkemize gelmiştir. İlk maçına 12 Ağustos 2017 yılında Akhisar Belediyespor karşısında çıkmıştır. İlk 11 de yer aldığı maçta Akhisar Belediyespor'a karşı 1-0 yenilgi görülmüştür. Sivasspor adına attığı ilk gol ligin ikinci haftasında Yeni Malatyaspor'a karşı atmıştır. Sivasspor'da oynadığı süreç 2017 ve 2018 sezonunda 13 gol, daha sonra 2018 ve 2019 sezonunda attığı 11 gol ile takımın en gözde golcüsü olmayı başarmıştır.

Arouna Kone, günümüzde UEFA Avrupa Lig maçında Sivassporlu futbolcuların daha maç başlamadan diz çöküp sağ yumruklarını havaya kaldırarak ırkçılığı protesto etmesi ile gündeme gelmiştir. Medipol Başakşehir maçında, maçın hakemi olan Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemleri olayları tetiklemiş ve Sivasspor buna tepki göstermiştir.

Arouna Kone nereli?

Arouna Kone, Fildişi Sahilli'nde Anyama’da dünyaya gelmiştir. Müslüman kökenli olan Arouna’nın Anyamalı olduğu bilinmektedir.

Arouna Kone kaç yaşında?

11 Kasım 1983 doğumlu olan futbolcu 2020 yılının son aylarında olduğumuz 38 yaşındadır. Boyu 1.83 cm ve 79 kilodur. Oldukça kaslı bir vücut yapısına sahip olan Arouna Kone, yaşına rağmen futbolda çok daha genç oyunculara taş çıkarmaktadır.

Arouna Kone Süper Lig kariyerine Sivasspor ile başlamıştır. 2017 ve 2018 yılları arasında Sivasspor'a transer olan futbolcu, toplam 59 maçta 32 gol atmıştır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Arouna Kone daha önce pek çok futbol takımında oynamış olsa da ülkemize 4 Temmuz 2017 tarihinde Sivasspor’la birlikte geldi. Sivasspor ile iki yılık bir sözleşme imzaladı. 11'de yer aldığı ilk maçta 66 dakika sahada kaldı.

Sivasspor ile ilk yaptığı sözleşme iki yıllık olsa da Arouna Koné, daha sonrasında bu takımda kalmayı tercih etmiş gibi görünüyor. 2021 yılında da yine futbolcuyu şimdilik Sivaspor’da görmek mümkün olacak. Sivasspor ile 05 Ağustos 2020 yılında sözleşmesini yenilemiş ve ayın 28'inde lisansı verilmiştir.

Arouna Kone maaşı ne kadar?

İnanılmaz rakam diye adlandırılan Sivasspor'dan aldığı maaşın ne kadar olduğu sadece bir efsane halinde. Yani ne kadar maaş aldığı bilinmiyor fakat bu maaşının yüksek miktarda olduğu çok açık. 2013 yılında 1.56 Milyon GBP alan Arouna Koné'nun beklentilerinin Sivasspor tarafından karşılandığı bir gerçektir.