Arouna Kone durdurulamıyor

35 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci devresinde adeta coştu. Çıktığı 3 maça 5 gol sığdıran başarılı oyuncu, ikinci devrenin ligdeki en golcü ismi olmayı başardı. Sezonun ilk yarısında attığı 3 gol ve düşük formu nedeniyle eleştirilen, formayı Muhammet Demir’e kaptıran Kone, devre arası kampından sonra ise resmen dirildi.

Üst üste iki haftada Kasımpaşa ve Akhisar filelerine 2’şer gol birden atan Yiğido’nun yıldızı, takımının 1 puanla ayrıldığı Trabzonspor maçında da tek golü kaydeden isimdi.

'Önemli olan faydalı olmak'

Performansından memnun olduğunu belirten Kone, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Benim için önemli olan takıma faydalı olmak. Bir forvet oyuncusu olarak da gol atınca takıma faydalı oluyorum. İşim bu. Bunu gerçekleştiribilmek mutluluk verici. Umarım bu şekilde devam ederiz ve Sivasspor’u hak ettiği Avrupa potasının içine sokmayı başarırız. Tek düşüncemiz bu.”

Robinho'yu aratmıyor

Sivasspor’un ara transfer döneminde Leicester City’den kiralık olarak renklerine bağladığı Fousseni Diabate, ortaya koyduğu futbolla devre arasında ayrılan Robinho’nun boşluğunu çabuk doldurdu. 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında çıktığı 4 maçta 3 asist yaparak yıldızlaştı. Kasımpaşa karşısında Kone’ye 2 gol attıran Diabate, Akhisar maçına da enfes asistiyle damga vurdu.