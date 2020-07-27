Norveç ligi ekiplerinden Valerenga'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Aron Dönnum'un adı uzun bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu. 22 yaşındaki futbolcu dün ligde Strömsgodset'i 2-1 yendikleri maçtan sonra Siyah Beyazlı takıma transfer olup olmayacağına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Valerenga'nın Beşiktaş'ın teklif ettiğinden daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmesine yönelik bir soruya "Ben görüşmelere müdahil değilim." şeklinde yanıt veren Dönnum, daha sonrasında ise gülerek "Bence 100 milyon euro ederim. Dolayısıyla görüşmeler bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum. Belki başka kulüpler de yeni tekliflerle gelir. Her halükarda önce kulüpler anlaşmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösterilen Dönnum, bu sezon 9 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti. Genç futbolcu daha önce Norveç'in U-21 milli takımında 7 maçta forma giymişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler