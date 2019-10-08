Önümüzdeki cuma günü Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda konuk edeceğimiz ve gruptaki ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup ettiğimiz Arnavutluk’un aday kadrosu açıklandı. Takımda Türkiye’den Menemen’de oynayan kaleci Selmani ile Akhisarspor’dan forvet Çikalleshi de yer aldı.
İşte rakibimizin aday kadrosu:
■ Kaleciler: Etrit Berisha (Spal), Alban Hoxha (FK Partizani), Thomas Strakosha (Lazio), Gentian Selmani (Menemen).
■ Defans: Berat Djimsiti (Atalanta B.C), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Lorenc Trashi (FK Partizani), Marash Kumbulla (Verona), Frederic Veseli (Empoli), Enea Mihaj (PAOK), Kastriot Dermaku (Parma).
■ Orta saha: Lindon Selahi (Twente), Amir Abrashi (Freiburg), Keidi Bare (Malaga), Ledian Memushaj (Pescara), Klaus Gjasula (Paderborn), Kristi Qose (Ruzomberok), Ylber Ramadani (Vejle), Ermir Lenjani (Sion).
■ Forvet: Bekim Balaj (Sturm Graz), Sokol Çikalleshi (Akhisarspor), Odise Roshi (Akhmat Grozny), Rey Manaj (Albacete), Taulant Seferi (Neuchatel Xamax).