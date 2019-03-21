Arnavutluk’ta işler karıştı!

Türkiye’nin EURO 2020 elemelerinin ilk maçındaki rakibi Arnavutluk’ta skandallar bitmiyor. Takımın sol beki Ermir Lenjani’nin milli takımı bırakma açıklamasının ardından bu kez iki futbolcu için yeni bir kriz patlak verdi. Albacete’li Rey Manaj ve Malaga’dan Keidi Bare’nin kulüpleri, oyuncuları için yapılan milli takım davetlerini reddetti.

İspanyol kulüpleri, FIFA kurallarını işaret ederek milli takım kampından 15 gün önce kararın kendilerine tebliğ edilmesi gerektiğini savunarak, futbolcularını göndermeyeceklerini duyurdu.