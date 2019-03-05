Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanına kısa bir süre kaldı. A Milli Takımımız ilk maçta Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'da Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yollar ayrılmıştı. Milli Takım'ın yeni teknik direktörü ise Şenol Güneş oldu. Ay-Yıldızlı ekibimiz Arnavutluk maçına Şenol Güneş önderliğinde çıkacak. Milliler ilk maçı deplasmanda kazanarak H Grubu'na moralli başlamak istiyor.

Arnavutluk - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Mart Cuma günü saat 22:45'de başlayacak mücadelenin yayıncısı henüz belli değil. Yayıncı belli olur olmaz tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Şenol Güneş'in ilk maçı olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş aynı zamanda A Milli Takım'ın teknik direktörü oldu. Lucescu'nun ardından göreve gelen Güneş'in sözleşmesi Haziran ayından itibaren geçerlilik kazanacak ancak deneyimli teknik adam Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında olacak.

Euro 2020 Eleme gruplarında hangi takımlar eşleşti?

Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.

55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemelerde 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Finallerde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.

EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

Eleme grupları maç tarihleri

1. Maçlar: 21-23 Mart 2019

2. Maçlar: 24-26 Mart 2019

3. Maçlar: 7-8 Haziran 2019

4. Maçlar: 10-11 Haziran 2019

5. Maçlar: 5-7 Eylül 2019

6. Maçlar: 8-10 Eylül 2019

7. Maçlar: 10-12 Ekim 2019

8. Maçlar: 13-15 Ekim 2019

9. Maçlar: 14-16 Kasım 2019

10. Maçlar: 17-19 Kasım 2019

UEFA Uluslar Ligi play-off maç tarihleri

Kura çekimi: 22 Kasım 2019

Play-off yarı finalleri: 26-28 Mart 2020

Play-off finalleri: 29-31 Mart 2020



