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Arnavutluk - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Şifresiz yayınlanacak)

A Milli Takımımız Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçlarına başlıyor. Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar ilk maçını kazanarak gruplara iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Arnavutluk - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

19 Mart 2019, Salı 14:51
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Arnavutluk - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Şifresiz yayınlanacak)

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçları öncesi heyecan dorukta. A Milli Takımımız teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk maçında deplasmanda Avnavutluk'u yenerek grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ekibimizde Mehmet Topal sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. 

Arnavutluk - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

22 Mart Cuma günü saat 22:45'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

A Milli Takım'da tek eksik Mehmet Topal!

Şenol Güneş'in A Milli Takım kadrosuna çağırdığı Mehmet Topal dışında eksik futbolcu bulunmuyor. 

A Milli Futbol Takımımızın kadrosu

Kaleciler: Mert Günok(Başakşehir), Muhammed Şengezer(Bursaspor), Uğurcan Çakır(Trabzonspor), Sinan Bolat(Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül(Beşiktaş), Zeki Çelik(Lille), Çağlar Söyüncü(Leicester City), Kaan Ayhan(Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak(Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe), Emre Taşdemir(Galatasaray)

Orta Saha: Deniz Türüç(Kayserispor), Efecan Karaca(Alanyaspor), Yusuf Yazıcı,(Trabzonspor) Dorukhan Toköz(Beşiktaş), Emre Belözoğlu(Başakşehir), İrfan Can Kahveci(Başakşehir), Mahmut Tekdemir(Başakşehir), Mehmet Topal(Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup(Beşiktaş), Okay Yokuşlu(Celta Vigo), Yunus Mallı(Wolfsburg), Emre Kılınç(Sivasspor)

Forvet: Güven Yalçın(Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu(Milan), Burak Yılmaz(Beşiktaş), Cenk Tosun(Everton)

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