Arnavutluk - Fransa canlı şifresiz izle

EURO 2020 Elemelerdeki son maçımızda elbette hepimizin gözü, 22.45’teki Andorra deplasmanında sahaya çıkan A Milli Takımımız’da ancak kulağımız da yine aynı saatte Arnavutluk’un, Fransa ile oynayacağı maça çevrilecek. Grupta Türkiye’nin 2 puan önünde 22 puanla lider durumda olan Fransa, Arnavutluk karşısında da kazanıp, birinci olarak finallere gitmek istiyor. Ancak Arnavutluk’un da rakibi karşısında kolay kolay pes etmeyeceği düşünülüyor. Horozlar’a deplasmanda 4-1 kaybeden Arnavutlar, söz konusu maçın öncesinde milli marş krizi yaşamıştı.

Slavko Vincic'in yönettiği karşılaşma TSİ 22:45’te başladı. Mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Arnavutluk - Fransa ilk 11'ler:

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Djimsiti, Dermaku, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Qose, Manaj, Balaj

Fransa: Mandanda, Varane, Lenglet, Kimpembe, Dubois, Mendy, Sissoko, Tolisso, Griezmann, Ben Yedder, Giroud

İki kez yanlış çalındı

Fransa’da seramonide önce Andorra, sonra Ermenistan ve en sonunda da yanlıştan dönülerek Arnavutluk milli marşı çalınmıştı. Ayrıca ev sahibinin teknik direktörü Edoardo Reja da, “İddiamız olmasa bile biz her zaman sahaya kazanmak için çıkarız” açıklamasını yaptı. Bizim de beklentimiz, Arnavutluk’un bu 90 dakika sonunda son Dünya Kupası şampiyonundan puan ya da puanlar alması olacak.

Yeni evlerinde ilk maçları

Arnavutluk, Fransa karşılaşmasını yeni stadında oynayacak. Air Albania Stadı adına verilen tüm tribünleri kapalı olan 22.500 kişilik statta ev sahibi, sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor. Yapımına 2016 yılında başlanan ve 85 milyon Euro’ya malolan bu statta Arnavutlar, dolu tribünler önünde iyi bir sonuçla maçı tamamlamak istiyor.



