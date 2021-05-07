Arnavutköy Belediye Spor-Bucaspor 1928 maç sonucu: 1-1

Misli.com 3'üncü Lig Pay-Off çerek final ilk maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Bucaspor 1928'i konuk etti. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Bucaspor 1928'i Bolluca Stadı'nda konuk etti. Saat 16:00'da başlayan maçta hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ile Gökhan Barcın üstlendi.

Karşılaşmanın 5'inci dakikasında konuk ekip Bucaspor 1928, Berke Bıyık'ın golü ile üstünlüğü yakaladı. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, mücadelenin 35'inci dakikasında Umut Aydın'ın kaydettiği golle skorda eşitliği yakaladı.

Ev sahini ekipte; 31'inci dakikada Ozan Karabacak, 66'ncı dakikada Umut Aydın, konuk ekipte ise 71'inci dakikada Osman Işıklısarı kartla cezalandırıldı. (DHA)