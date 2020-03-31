Arnautovic ve Paulinho yasağa takıldılar

Corona virüs salgınının başlangıç noktası Çin, geçtiğimiz perşembe günü yabancılara yönelik geçici bir seyahat yasağı uyguladı.

Daily Mail'in haberine göre Çin Süper Ligi'nde forma giyen Marko Arnautovic ve Paulinho, takımlarına katılmak için hazırlanırlarken seyahat yasağı sonrası ülkeye gidemediler.

Hulk, Oscar ve Ricardo Lopes de ilginç bir macera ile ülkeye giriş yapabildiler. Yıldız oyuncular, Çin'in yasağından tam 11 dakika önce ülkeye geldiler. China Daily'ye göre 23:49'da özel bir jetle ülkeye gelen üç isim, 14 günlük bir karantina sürecinde kalacaklar.

Normal şartlarda 22 Şubat'ta başlaması beklenen Çin Süper Ligi, corona virüs salgını nedeniyle sürekli ertelenirken son olarak 2 Mayıs'a ertelenmişti.